Haber Giriş: 6 Mayıs 2022 Cuma 11:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güzel sanatlar liselerinde tiyatro bölümü açılıyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Milli Eğitim Bakanlığı, güzel sanatlar liselerinde tiyatro bölümlerinin açılacağını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre güzel sanatlar liselerine yeni bir alan daha eklenecek. Resmi güzel sanatlar liselerinde tiyatro eğitimi de verilecek.
Bazı özel güzel sanatlar liselerinin bünyesinde bulunan tiyatro bölümlerinin resmi güzel sanatlar liselerinde de yer alması, bu alandaki fırsat eşitsizliğinin giderilmesini sağlayacak.
Bu kapsamda, tiyatro bölümü için haftalık ders çizelgesi taslağı oluşturuldu.
Çizelgede yer alan dersler, yükseköğretimle uyumları göz önünde bulundurularak belirlendi.
Güzel sanatlar lisesi bünyesinde verilen sanat eğitiminin kapsamını genişletecek olan tiyatro bölümlerine ait ders çizelgesi, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde uygulanmaya başlanacak.
Etiketler: Tiyatro Milli Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar
Son Haberler
- 13:00
- 12:48
- 12:45
- 12:32
- 12:33
Sıradaki Haber
90 yaşında bir genç: Zeliha Öğretmen
Yükleniyor lütfen bekleyiniz