Zeliha Korkmaz'la yollarımız Muğla'da tesadüfen kesişiyor. Etkileyici yaşam enerjisiyle girdiği ortamda dikkatlerin odağına yerleşiyor. Yaşam enerji o kadar yüksek ki, karşılaşanlarda öne çıkan yegane istek onu yakından tanımak oluyor. Bizim de kapıldığımız duygu bu. Hem tanımak hem de tanıtmak üzere evine konuk olmak istiyoruz. Sağ olsun, bizi kırmıyor...

[Fotoğraf: TRT Haber]

Zeliha Öğretmenin evi de kendisi gibi mütevazı... Kıyafetlerini kendi dikiyor, temizliğini, sporunu yaptıktan sonra eline kitabını alıyor. Boşluğu yok, "Gün bana yetmiyor" diyor... 1929 doğumlu olmasına rağmen hayat enerjisi çevresindeki herkese ilham oluyor. "Kendimi hiç nene gibi, dede gibi görmüyorum" diyen Zeliha Öğretmen, biyolojik yaş mı yoksa hissettiğin yaşta olmak mı önemli sorusunu bize yanındayken defalarca sorgulatıyor. 30 yıl yaptığı öğretmenlik anılarını anlatırken gözleri doluyor, öğrencileri için yazdığı şiiri okuyor.

"Belim çalışmaktan kamburlaştı"

Zeliha Öğretmen çalışmayı hiç bırakmamış. Her gününü, her dakikasını doldurmak istiyor. "Belim kamburlaştı ama yaştan değil, çalışmaktan" diyor. Diktiği ve ördüğü hiçbir şeyi satmıyor, evine gelen misafirlerine armağan ediyor. Özlemlerinden biri öğrenciliği yeniden yaşamakmış; bu özlemi bizim de kendisiyle tanışmamızı sağlayan Tazelenme Üniversitesiyle gidermiş. 90 yaşında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde yeniden üniversiteli olmuş. Kendi tabiriyle tazelenmenin en genç talebesi. "Belki ilkokul talebeleri, lise talebeleri bizim kadar iştahlı olmamıştır. Severek, isteyerek, beğenerek 4 yıl gittik." diyor. Zeliha Öğretmen bizi uğurlarken kendi el emeği hediyelerinden vermeyi de ihmal etmiyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Peki Zeliha öğretmenin de hayallerini gerçekleştiren Tazelenme Üniversitesi nedir, nasıl girilir?

İnsanları konfor alanından çıkaran eğitim sistemi: Tazelenme Üniversitesi

TÜİK'in verilerine göre 65 yaş üzeri 9 milyon kişi yaşıyor. Tüm dünyada 60 yaş üstündekilerin sosyal yaşama katılmasının hedeflendiği Tazelenme Üniversitesi projesi Türkiye'de de 5 yıldır faaliyette. Tazelenme Üniversitesi, kampüslerin belirlediği çerçevede teorik, uygulamalı dersler, laboratuvar çalışmaları, seminer, atölye çalışması gibi derslerden oluşan 4 yıllık bir yetişkin eğitim modelinden oluşuyor. Yaş grubu esneklik göstermekle birlikte genel olarak 60 yaşını dolduran her birey Tazelenme Üniversitesine başvurabiliyor. Gönüllülük esasına dayanan sosyal sorumluluk projesi olarak başlatılan tazelenme üniversitelerinde ücretsiz hizmet veriliyor. Tazelenme üniversiteleri ile ileri yaştaki bireyleri bu dönemin biyolojik, sosyolojik ve psikolojik yönden getireceği durumlara hazırlamak amaçlanıyor. Aktif ve pozitif yaşlanma için 4 yıl üniversitede ücretsiz eğitim alıyorlar.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Türkiye'deki 6 Tazelenme Üniversitesi pandemi öncesi binlerce 60 yaş üstü öğrenciye ev sahipliği yapıyordu. Şimdi yüz yüze eğitimler sadece Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde yapılabiliyor. Eğitimciler azalan ilgiyi yeniden artırmak istiyor. Biz de Tazelenme Üniversitesinin önemini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof Muammer Tuna'dan dinledik. Tuna, amacımız 60 yaş üstü vatandaşların yeniden aktif hale gelmesi, toplumsal yaşama katılmaları diyor:

"Sosyoloji, psikoloji, tarih gibi sosyal bilimler dersleri var. Fen bilimleri dersleri var, fizik kimya biyoloji gibi. Bir de TIP dersleri var malum bu yaş grubu için en önemlisi sağlık. Derse giren öğrencilerin hepsi üniversitemizin hocaları. 40'a yakın hoca var derse giren. Aktif olarak katılmak isterse bir öğrencimiz tazelenme üniversitesine, açıkçası haftanın 7 günü faaliyet var. Bütün faaliyetler bir gönüllülük ve sosyal sorumluluk esasına dayalı."

Zeliha öğretmen gibi pek çok kişi tazelenme üniversitesi ile kendilerini yeniden buluyorlar. Onlar inzivaya çekilmek yerine hayatın içerisinde olmayı tercih ediyorlar. Konfor alanına sıkışanlara da bir şey hatırlatıyorlar; yaşamak, deneyimlemek ve heyecanlanmak için hangi yaşta olduğunuzun bir önemi yok, önemli olan isteyip istememek...