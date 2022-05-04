Afyonkarahisar'da lösemi hastası 6 yaşındaki Eylül, ablasından yapılan kök hücre nakliyle sağlığına kavuşacak olmanın mutluluğuyla çifte bayram yaşıyor.

İscehisar ilçesinde yaşayan İbrahim ve Yasemin Göktaş çiftinin 4 çocuğundan biri olan Eylül, 5 yaşındayken sağ ayağının aksaması şikayetiyle Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine götürüldü.

Tetkikler sonrası lösemi tanısı konulan ve kemoterapi tedavisine başlanan çocuğa rahatsızlığının ilerlemesi üzerine kök hücre nakli yapılmasına karar verildi.

Yapılan taramalar ve tetkikler sonucu 6 yaşındaki Eylül'e, 8 yaşındaki ablası Ecem Su Göktaş'tan nakil yapılabileceği tespit edildi.

Bayram öncesi yapılan nakille hayata tutunan küçük Eylül, bayrama daha mutlu girdi.

"Ablasından yapılan nakil Eylül'e bayram hediyesi oldu"

Baba İbrahim Göktaş, Eylül'ün rahatsızlığının ortaya çıkmasının ardından çok zor günler geçirdiklerini söyledi.

Kızına bir şey olacağı korkusuyla çoğu gece gözüne uyku girmediğini anlatan Göktaş, şöyle konuştu:

"Yapılan nakil bize çifte bayram yaşattı. Ablasından yapılan nakil Eylül'e en anlamlı bayram hediyesi oldu. Rahat bir nefes aldık. İki kardeş birbirlerini çok seviyorlar. Bazen günde beş defa Afyonkarahisar merkeze hastaneye gittiğim oluyor. Bu süreçte hem ben hem çocuklar çok perişan olduk. Çocuklara daha zor oldu. Zor bir süreçten geçtik. Kızım sağlığına kavuşsun, Allah'ın izniyle hepsi geçer."

Abla Ecem Su Göktaş da kardeşinin uzun süredir tedavi gördüğünü belirterek, "Kardeşim iyi olacak inşallah. Onu çok özledik. Kardeşimle çok güzel oyunlar oynardık. Bir an önce iyileşip eve dönmesini istiyorum. Nakil bizim en büyük bayramımız oldu. Bu bayramı bayram gibi yaşıyoruz." dedi.

"Önümüzdeki günlerde taburcu edip, ayaktan tedavisine başlayacağız"

AFSÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi Bilim Dalı Başkanı ve Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Eker, Eylül'ün yüksek riskli bir lösemi türü rahatsızlığının bulunduğunu belirtti.

Nakil yapılmazsa nüksetme ihtimali yüksek olan bir türe karşı mücadele verildiğini vurgulayan Eker, "Nakil öncesi aile içinde tam uyumlu verici olup olmadığını araştırdık. Ablasının tam uyumlu verici olduğunu gördük. Ablasından aldığımız kök hücreyi naklettik. Bu süreçte enfeksiyon gibi birçok problemle mücadele ettik. Çok şükür hepsinin üstesinden geldik. Çok güzel bir tedavi, bakım sürecini geçtikten sonra kemik iliği de çalışıp, üretmeye başladı. Eylül'ü inşallah önümüzdeki günlerde taburcu edip, ayaktan tedavisine başlayacağız." ifadelerini kullandı.