Koronavirüs salgını sürecinde, yüz yüze eğitim yerini çevrim içi eğitime bıraktı. Pandeminin eğitim üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için çevrim içi uygulamalarla öğrenciler derslerine devam etti.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde (KAEÜ) Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Projesi (AYDEP) kapsamında hem örgün hem çevrim içi ders imkanı sunan yerli bir tasarım geliştirdi. Amaç, öğrencilere yeterlilik kazandırmak.

Müfredat planlanıyor, süreç yönetiliyor, eğitimde kalite ölçümü başarıyla yapılıyor. Bunların tamamı AYDEP kapsamında hazırlanan portal ile sağlanıyor.

''Öğrenci için en iyiyi tasarlıyor''

Sistemin hem öğrencilere hem de hocalara kolaylık sağladığını belirten Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, şunları söyledi:

''Bizim program tasarımımız, süreç kontrolümüz ve ölçmeyle tam bir bütün olan mantıksal eksiklik olmayan sistemin hata vermediği bir üçlü sistem kurduk. Ve alt kırılımları bir eğitim öğretiminde örgün olarak ne yapılabiliyorsa online sistemde de aynısını yapabilen bir tasarım ortaya koyduk. Hem hoca yönüyle hem öğrenci yönüyle sistem insanlara kolaylık sağlıyor. Mesela soru hazırladığında soru belirli güvenilirlik ve geçerlilik düzeyine sahip değilse sistem bunu elimine ediyor. Bu soruyu soramazsınız diyor. Yani her şeyi bilimsel bir ölçütte yapay zekanın döngüsü altında öğrenciyi en iyi ortaya çıkartacak şekilde tasarlıyor. Hangi düzeyde eğitim yapıyorsanız o düzeyde ölçersiniz ve buradan yeterlilik elde edilir. İşte bu sistemimiz bunu garanti ediyor.''

Aynı anda 20 bin öğrenci ders yapabiliyor

AYDEP'in portalı, öğrencilerin neleri, hangi düzeyde öğrenmesi gerektiğini önceden belirliyor. AYDEP sayesinde aynı anda 20 bin öğrenci ders yapabiliyor.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen proje, bugün üniversitenin tüm bölümlerinde uygulanıyor.

KAEÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamza Yakar, ''Dönem başlamadan önce öğretim üyelerimiz bütün konularını, kazanımlarını ve gerekli sorularını ve üretim materyallerini sisteme girmiş oluyorlar. Ve dönem başladığında derslerine başladığında öğrenci karşısında hazır bir ders paketi bulmuş oluyor'' dedi.

Mekansız üniversiteye zemin hazırlayan sistemin Türkiye genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kamera: Mustafa Oğuz