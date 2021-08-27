Haber Giriş: 27 Ağustos 2021 Cuma 10:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
DGS tercih işlemleri başladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemleri başladı. Adaylar, tercihlerini 7 Eylül'e kadar ÖSYM'nin internet sitesinden yapabilecek.
Açıklama, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün'den geldi.
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim ön lisans mezunlarının girdiği Dikey Geçiş Sınavı tercihleri 27 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında yapılacak.
Tercihler, adayların T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sitesinden 'www.osym.gov.tr' ve mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilecek.
Etiketler: ÖSYM
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