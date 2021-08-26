Haber Giriş: 26 Ağustos 2021 Perşembe 16:36Son Güncelleme: Kaynak: İHA
YÖK Başkanı Özvar: Üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacak
[Fotoğraf: Getty]
YÖK Başkanı Erol Özvar, "2021-2022 eğitim ve öğretim yılında salgının gelişme seyri ve ilgili kurum ve kuruluşların uyarıları da dikkate alınarak üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacaktır" dedi.
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