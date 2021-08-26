Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 2021 yaz tatili mazeret ataması kapsamında iller arası yer değişikliği gerçekleştiremeyen öğretmenlere için atama hakkı tanındı.

Karar, "Bakan Özer’den Öğretmenlerimize Mazeret Tayini Müjdesi" başlığı ile duyuruldu. Açıklamada, "Öğretmenlerimiz, mazeretlerinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerinin emrine atanacaklardır. Hayırlı olsun.” ifadelerine yer verildi.