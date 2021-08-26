Haber Giriş: 26 Ağustos 2021 Perşembe 00:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Özer’den öğretmenlere mazeret tayini müjdesi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yıl yaz tatili iller arası ataması kapsamında yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerin tayinlerini mazeretlerinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerine yapılacağını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 2021 yaz tatili mazeret ataması kapsamında iller arası yer değişikliği gerçekleştiremeyen öğretmenlere için atama hakkı tanındı.
Karar, "Bakan Özer’den Öğretmenlerimize Mazeret Tayini Müjdesi" başlığı ile duyuruldu. Açıklamada, "Öğretmenlerimiz, mazeretlerinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerinin emrine atanacaklardır. Hayırlı olsun.” ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı
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