Haber Giriş: 26 Ağustos 2021 Perşembe 00:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'den Venezuela'ya başsağlığı mesajı
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'ya, ülkenin Merida eyaletinde sel ve toprak kaymasında hayatını kaybedenler nedeniyle başsağlığı diledi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Venezuela'nın batısındaki Merida'da meydana gelen sağanak yağışların yol açtığı sel ve toprak kayması nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinin derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Dost Venezuela halkı ve hükümeti ile sel felaketinde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Venezuela Sel
Son Haberler
- 00:44
- 00:40
- 00:16
- 00:18
- 23:57
Sıradaki Haber
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan araç kiralama iddialarına yanıt
Yükleniyor lütfen bekleyiniz