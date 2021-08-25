Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, NTV'de gündeme dair soruları yanıtladı.

Sözcü Kalın, 2001 yılından bu yana Afganistan'da görev yapan Türk askerinin bölgeden tahliyesiyle ilgili, "36 saat içerisinde tahliye operasyonu tamamlanmış olacak. Sivil uzmanlarımız havaalanının işletilmesi için destek verebilir, müzakereler sürüyor" dedi.

TSK 2001'den bu yana Afganistan'da

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının Afganistan'dan tahliyesine başlandığını açıkladı.

TSK, 10 Ekim 2001 tarihli veTBMM kararının hükümete verdiği yetki temelinde Afganistan'da başlatılan Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti (ISAF) harekatı kapsamında bölgeye gitti.

Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletme ve güvenliğini 2015 yılından bu yana Türkiye üstlendi.