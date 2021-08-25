Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 20:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Koca "kendisi ve ailesinin aşı olmadığı" iddialarını yalanladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada yer alan "kendisinin ve ailesinin aşı olmadığı" iddialarını yalanladı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Kim olduğu şüpheli iki kişi, ailemden kimsenin hatta benim aşı olmadığımı söylemiş. Nerede? Sosyal medyada! Türkiye'de ilk aşıyı ben oldum. Ailemin her ferdi de aşısını yaptırdı. İsim yakıştırma, hesap sahte bile olsa bu iddia insana yakışır mı?"
Etiketler: Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı
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