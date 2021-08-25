Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 16:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
e-YDS başvuruları başladı
[Fotoğraf: DepoPhotos (Arşiv)]
Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) İngilizce alan başvuruları başladı. Başvurular 16 Eylül'de sona erecek.
E- YDS İngilizce alan sınavı 25 Eylül'de Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-sınav uygulama binalarında yapılacak.
Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacak.
Bu kontenjan; Ankara’da 3 bin 800, İstanbul’da 432, İzmir’de 84 ve Adana’da 294 olarak belirlendi.
Adaylar, başvurularını "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından gerçekleştirebilecek.
Sınava başvurular, 16 Eylül'de sona erecek.
Etiketler: Sınav Takvimi
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