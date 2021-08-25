E- YDS İngilizce alan sınavı 25 Eylül'de Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-sınav uygulama binalarında yapılacak.

Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacak.

Bu kontenjan; Ankara’da 3 bin 800, İstanbul’da 432, İzmir’de 84 ve Adana’da 294 olarak belirlendi.

Adaylar, başvurularını "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından gerçekleştirebilecek.

Sınava başvurular, 16 Eylül'de sona erecek.