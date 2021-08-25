Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 15:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
YÖK Başkanı Özvar, rektörlerle Ankara'da bir araya gelecek
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, rektörler ile yarın Ankara'da ilk kez bir araya gelecek. Toplantıda, üniversitelerdeki eğitime ilişkin istişareler yapılacak.
YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Tunçalp Özgen Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek toplantıda, YÖK'ün geleceğe dair yeni vizyonunu paylaşacak Prof. Dr. Özvar, akademik yeni yıl öncesi rektörlere hitap edecek.
Toplantıda, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında üniversitelerde uygulanacak eğitime ilişkin karşılıklı istişareler yapılacak.
Etiketler: YÖK
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