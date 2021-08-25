Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 13:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
PKK ve FETÖ üyeleri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 3 terör örgütü üyesi gözaltına alındı.
Edirne'de, güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesine bağlı Gemici köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi Ö.Ö ile FETÖ üyeleri M.Z. ve S.Z'yi yakaladı.
Gözaltına alınan terör örgütü üyeleri, ifade işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Etiketler: Edirne FETÖ PKK/KCK Terörle Mücadele
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