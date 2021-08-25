CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da muhtarlar, sivil toplum örgütleri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Gündeminde ise mülteci sorunu vardı.

"Bütün sıkıntıyı biz mi çekeceğiz"

Kılıçdaroğlu, "İngiltere diyor ki; Türkiye'de kamplar kuracağız, sonra oradan seçeceğiz, kendi ülkemize bazılarını alabiliriz. Aynı şekilde Suriye'de. Biz üçüncü sınıf bir ülke miyiz. Beyler rahat etsin diye bütün sıkıntıyı biz mi çekeceğiz" dedi.

"İltica merkezi" iddiasını sürdürdü

O haberlere yalanlama geldi ama Kılıçdaroğlu 'Türkiye'de iltica merkezi kurulacak' iddiasını sürdürdü.

Sığınmacı politikasını eleştien Kılıçdaroğlu, "Bu ırkçılık değildir. Irkçılık inancımızda da insan olarak yapımızda da reddetmemiz gereken bir şeydir. Allah'ın yarattığı en değerli varlık insandır. İnsana her zaman saygı duyarım. Kimliği, inancı, yaşam tarzı benim başımın üstündedir. Bu güzel ülkede yanlış politikalarla hem sığınmacılar mahvoluyor hem biz mahvoluyoruz" açıklamasını yaptı.

"İslamofobi kelimesini doğru bulmuyorum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Batılı ülkelerin 'islamofobi' tanımını da eleştirdi.

"Avrupalılar İslam ülkelerinde terörü islamofobi olarak tanımlıyorlar. Bunun doğru omadığını, böyle bir deyimin kullanılmaması gerektiğini söyledim. İslamofobi dediğiniz zaman sanki İslamiyet suçun kaynağıymış gibi. Böyle bir anlayış olmaz. Sanki sadece terör İslam ülkelerinde oluyormuş gibi."