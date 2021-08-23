İngiltere Savunma bakanının bir makalede dile getirdiği göçmen merkezleri meselesi gündeme damgasını vurdu.

İngiltere Savunma Bakanı'nın yazdığı Afgan sığınmacılara dair makaleyi çarpıtarak "Türkiye'de merkez kurulacak" şeklinde veren BBC Türkçe özür ve düzeltme metni yayımladı.https://t.co/SHxRH6Bbya pic.twitter.com/Dtja5FwTTz — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 23, 2021

Haberi, "Pakistan ve Türkiye'de göçmen merkezleri kurulacak" şeklinde veren İngiliz medyası, büyük tepki aldı.

Önce Dışişleri Bakanlığı ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun, haberlere tepki gösterdi, dezenformasyon olduğuna vurgu yaptı.

Dün gece bir kez daha hepimizi şaşkına çeviren bir olay yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın “yalan terörü” dediği dezenformasyonun ne denli yıkıcı ve yanıltıcı olabileceğini bir kere daha gördük.



Ne oldu gelin hep birlikte bakalım — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 23, 2021

"Bakanın açıklaması değil gazetelerin yorumuymuş"

Yalan haberi yayınlayan BBC Türkçe de olayın anlaşılmasının ardından geri adım attı.

Yayınladığı yalan haberi sosyal medya hesabından sildi, internet sitesinde ise güncelledi.

BBC Türkçe, İngiliz medyasındaki ifadelerin bakanın açıklaması olmadığını, gazetelerin yorumu olduğunu vurgulayarak okuyucularından özür diledi.

"Lütfen özür dileyin ve artık yalan söylemeyi bırakın"

BBC Türkçe'nin yaptığı açıklamadan sonra İletişim Başkanı Altun da sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Evet… İngiltere Savunma Bakanının “olmayan ifadeleri” üzerinden hükümetimize saldıranları üzecek bir haberimiz var! Başta BBC Türkçe olmak üzere bu yalanı dolaşıma sokan medya kuruluşları biz yalanlarını ortaya çıkarınca ilgili paylaşımlarını sildiler.

Bu yalanın peşine takılıp milletimizi yalan ve yanlış bilgilerle meşgul edenler ne olacak?



Yapmayın!



Bunu alışkanlık haline getirdiniz, yazıktır!



Milletimize bir özür borcunuz var.



Lütfen özür dileyin ve artık yalan söylemeyi bırakın.



Cumhurbaşkanımızdan öğrenin https://t.co/fVpkOuYFYs — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 23, 2021

Bu iyi, fakat bu yalanın peşine takılıp milletimizi yalan ve yanlış bilgilerle meşgul edenler ne olacak? Yapmayın! Bunu alışkanlık haline getirdiniz, yazıktır! Milletimize bir özür borcunuz var. Lütfen özür dileyin ve artık yalan söylemeyi bırakın."