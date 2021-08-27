Haber Giriş: 27 Ağustos 2021 Cuma 10:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Öğretmenlerin yüzde 72'si iki doz aşı oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, öğretmenlerin birinci doz aşılanma oranının yüzde 84,06, ikinci doz aşılanma oranının ise yüzde 72,57 olduğunu açıkladı. Koca, "Henüz aşı olmamış öğretmenler de yakında bizlere örnek olacaklar." dedi.
Bakan Koca Twitter adresinden, yakında okulların açılacağını hatırlatarak öğretmenlerin aşılanma oranını paylaştı.
"Öğretmenler arasında birinci doz aşı oranı yüzde 84,06. Tüm toplumda birinci doz aşı oranı yüzde 76,12. İkinci doz aşı oranı öğretmenler arasında yüzde 72,57. Tüm toplumda bu oran yüzde 58,23. Okullar açılıyor. Henüz aşı olmamış öğretmenler de yakında bizlere örnek olacaklar. Her zaman olmadılar mı?"
ÖĞRETMENLER arasında birinci doz aşı oranı %84,06. Tüm toplumda birinci doz aşı oranı %76,12. İkinci doz aşı oranı öğretmenler arasında %72,57. Tüm toplumda bu oran %58,23. Okullar açılıyor. Henüz aşı olmamış öğretmenler de yakında bizlere örnek olacaklar. Her zaman olmadılar mı? pic.twitter.com/Ubr3IIhnwm— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 27, 2021
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