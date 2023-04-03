Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi 17:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Deprem bölgesindeki illerde YKS sınav merkezi tercihi artırıldı
2023 YKS'de, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde 2 olarak belirlenen sınav merkezi tercihleri, adayların daha fazla sınav merkezi tercih edebilmelerine olanak sağlayabilmek amacıyla 5 tercihe çıkarıldı.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, "2023 YKS'de (2023-YKS), Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde de yapılmasına karar verildiğinden 2 olarak belirlenen sınav merkezi tercihleri, adayların daha fazla sınav merkezi tercih edebilmelerine olanak sağlayabilmek amacıyla 5 tercihe çıkarılmıştır" denildi.
Açıklamada şunlara da yer verildi:
"Özellikle deprem bölgesindeki adaylardan söz konusu illerde sınava girmek isteyen adaylar, istedikleri takdirde sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceklerdir. Sınav merkezi tercihlerini değiştirmek istemeyen adayların tercihlerini güncellemeleri zorunlu değildir"
Etiketler: Eğitim ÖSYM Sınav Takvimi
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