Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya'daki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.



Depremden sonra eğitimi normalleştirmek için Millî Eğitim Bakanlığı olarak her türlü önlemi aldıklarını vurgulayan Özer, şunları kaydetti;

Okulları açmadan önce çadırlarda konteynerlerde eğitimi sürdürmeyle ilgili her türlü destek sağladık. Aynı zamanda psikososyal faaliyetlerle ilgili her türlü desteği öğrencilerimize, vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalıştık. Daha sonra da bölgedeki okullarımızı, eğitim öğretimi başlatmak için üç kademeli bir sistematik geliştirdik. Birinci aşamada Kilis, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da ikinci dönemi 1 Mart tarihinde eğitim öğretimi başlattık. Osmaniye, Gaziantep ve Adana'da ise 13 Mart tarihi itibarıyla eğitim öğretime başladık. Depremden en fazla etkilenen dört ilimizde yani Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya ve Hatay'da ise eğitim öğretime 27 Mart'a kadar ara vermiştik. 27 Mart tarihinde merkez ve tüm ilçelerde değil, sadece belirlenen ilçelerde eğitim öğretime başlamıştık. Mesela Malatya'da sekiz ilçemizde, Hatay'da yedi ilçemizde, Adıyaman'da yine çok sayıda ilçemizde, Kahramanmaraş'ta iki ilçemizde 27 Mart yani geçen hafta itibarıyla eğitim öğretime başlamıştık.



"Malatya'da eğitim öğretimin başlamadığı hiçbir ilçe bulunmuyor"

Malatya daha farklı bir yaklaşım sergiledi. Biliyorsunuz o tarihten itibaren eğitim öğretime başlamayı valiliklerimize bırakmıştık. Geriye kalan tüm ilçelerde bugün itibarıyla 156 okulda eğitim öğretime başlamış bulunuyoruz. Yani Malatya'da artık eğitim öğretimin başlamadığı hiçbir ilçe bulunmuyor ama özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından sağlam raporu verilen okullarımıza öncelik verilerek onlar birinci kademede devreye sokulup hızlı bir şekilde eğitim öğretim başladı. Bugün de eğitim öğretimin başladığı Battalgazi ilçesindeki bir okulumuzu ziyaret ettik. Gerçekten öğrencilerimiz çok mutlu, arkadaşlarına kavuşmalarından dolayı. Öğretmenlerimiz büyük bir heyecan duyuyorlar.



Eğitimin çevresindeki çok sayıda alana da hitap ettiğini belirten Bakan Özer, bu nedenle eğitimin hızlı bir şekilde normalleşmesinin hayatı normalleştirme adına büyük önem taşıdığını söyledi. Özer, "Bu amaçla her türlü imkânımızı seferber ettik. Öğrencilerimizin, öğretmenleriyle bir araya gelmesiyle ilgili her türlü desteği de veriyoruz." diye konuştu.



Özellikle öğrencilerin kitap ve kırtasiyeyle ilgili her türlü ihtiyaçlarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılandığına işaret eden Bakan Özer, "Diğer taraftan, biraz önce de bahsettiğim gibi Malatya'daki beş ilçede artık ağırlıklı olarak taşımalı eğitimle, eğitim öğretim sürdürülüyor çünkü daha az sayıda, 156 okulda eğitim öğretim başladığı için, diğer okullarda okuyan öğrencilerin aileleri zorluk çekmesin diye öğrencilerimizi buralara taşıyoruz. Yine bölgemizde özellikle 8 ve 12. sınıfların LGS ve YKS'ye hazırlanmalarıyla ilgili de çok ciddi destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.



Afet bölgesinde LGS ve YKS hazırlık sürecine destek amacıyla yaklaşık 129 bin öğrencinin 3 bin 205 noktadaki destekleme ve yetiştirme kursları ile buluşturulduğunu kaydeden Bakan Özer, tüm bu desteklerin hem niteliklerinin hem de kapasitesinin her geçen gün artırılmaya devam edeceğini söyledi.



3-13 Nisan tarihleri arasında, bugün itibarıyla LGS'ye başvuru sürecinin başladığına değinen Bakan Özer, sözlerini şöyle sürdürdü;

Diğer illerdeki öğrencilerimiz otomatik olarak kendi okullarında sınava gireceği için kayıtları otomatik olarak yapılacak ama bölgedeki öğrencilerimiz isterlerse bölgedeki illerindeki, ilçelerindeki okullarda, istemezlerse farklı illerdeki istedikleri okullarda, istedikleri ilçedeki okullarda sınava girebilecekler. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.



Gerçekten sadece eğitim öğretimle ilgili değil, vatandaşın tüm destek ve ihtiyaç duyduğu alanda vatandaşın yanında olan öğretmenlerimize, fedakâr öğretmenlerimize en içten şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı. Özer, bölgede okulları açılan öğrencilerin de mutlu olduklarını dile getirerek "Başarılar diliyorum. İnşallah psikolojik sağlamlıklarını artırarak çok daha güçlü bir şekilde bu eğitim öğretimi tamamlayacaklar.



Afet bölgesindeki öğrenciler için LGS kapsamındaki merkezi sınav tercih süreci başladı

Deprem nedeniyle olağanüstü hâl ilan edilen illerdeki öğrenciler için Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav tercih süreci başladı. Tercihler 13 Nisan'a kadar sürecek.



LGS kapsamında merkezî sınav, deprem bölgesindeki iller dâhil ülke genelinde 4 Haziran 2023'te yapılacak. Sınav başvuruları, yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler ile deprem nedeniyle olağanüstü hâl ilan edilen illerdeki öğrenciler hariç, tüm 8'inci sınıf öğrencileri için merkezî olarak Bakanlık tarafından 3-13 Nisan'da yapılacak.



Ancak deprem nedeniyle olağanüstü hâl ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'daki öğrenciler için alınan özel önlemler sayesinde bu illerde kayıtlı olan öğrenciler, istemeleri durumunda diğer illerde sınava girebilecekler.



Bu durumda olan 8'inci sınıf öğrencileri, başvurularını 3-13 Nisan tarihlerinde sınava gireceği il ve ilçe tercihini yapabilecekler. Başvurular, e-Okul sistemi üzerinden yapılacak.



Deprem nedeniyle olağanüstü hâl ilan edilen illerde bulunan öğrencilerden il ve ilçe tercihinde bulunmayan öğrencilerin sınava gireceği okullar Bakanlık tarafından belirlenecek.