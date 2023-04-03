Depremler nedeniyle okullarından bir süre ayrı kalan öğrenciler, anne ve babalarının eşliğinde okullarına geldi.

Açıklama yapan İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, eğitim öğretimin yeniden başlamasından mutlu olduklarını söyledi.

"Dersbaşı yapmak bizim için hedefti"

Depremin eğitimi de çok etkilediğine dikkati çeken Demiryürek, şunları söyledi:

"Sağlam okullarla ağır hasar görmüş okulları ilişkilendirerek yolumuza devam edeceğiz. Hayatın bir an önce normalleşmeye kavuşabilmesi açısından öğrencilerin dersbaşı yapması bizim için hedefti. 60 bin öğrencinin 20 bininin kaydını aldırdığını görüyoruz. Bu aynı zamanda şehrin nüfusunda azalmaya yol açıyor. Bunu bertaraf edebilme amacıyla bir an önce dersbaşı yapmayı sağlam derslikleri açmayı önemsedik."

Demiryürek, ilçede 17 özel okul ve 4 rehabilitasyon merkezinin de açıldığını söyledi.

Buğlem Serra Dumlu, okulunu ve öğretmenlerini çok sevdiğini söyleyerek, okulunun bir daha kapanmaması dileğinde bulundu.

Hatay'da, eğitim öğretim Reyhanlı, Arsuz, Dörtyol, Erzin, Payas, Altınözü ve Yayladağı ilçelerinde 27 Mart'ta başlamıştı.