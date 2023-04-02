Millî Eğitim Bakanlığının depremin yaşandığı ilk günden itibaren öğrenci ve velilerin sosyal yaşama hızlı bir şekilde uyumunu sağlamak için yürüttüğü psikososyal destek faaliyetleri devam ediyor.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Depremden hemen sonra afet bölgesindeki on ilimizde rehber öğretmen/psikolojik danışmanlarımız tarafından 782 bin 739 öğrenci ve 443 bin 920 de velimiz olmak üzere toplam 1 milyon 226 bin 659 kişiye psikososyal destek hizmeti sunuldu.

Bakanlığımızca, depremden etkilenen kişilerin temel fiziksel ya da psikolojik ihtiyaçlarının karşılanması, olası travma sonrası stres belirtilerinin olabildiğince azaltılması, kısa ve uzun dönemde daha uyum sağlayıcı bir işlevselliğin ve baş etmenin artırılması amacıyla öğrenci, öğretmen ve velilere psikolojik ilk yardım uygulandı.” bilgisini paylaştı.

1 milyon 25 bin öğrenci ve veli görüşmesi yapıldı

Özer şöyle devam etti: “Ayrıca deprem bölgesinden diğer illere giden Bakanlığımız bünyesindeki kurum ve kuruluşlara yerleştirilen öğrenci ve velilerimizle yaklaşık 1 milyon 25 bin görüşme yapılarak psikolojik ilk yardım hizmeti sunuldu.”

27 Mart tarihinde eğitim öğretimin başladığı ve depremden en çok etkilenen Malatya, Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman illerinde psikososyal destek hizmetleri çalışmalarına devam edildiğini belirten Bakan Özer, “Bu illerde rehberlik ve araştırma merkezlerine bağlı 44 noktada ‘Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Birimi’ oluşturuldu. Bu birimlerin açılmasıyla birlikte Malatya’da 9 bin 8, Kahramanmaraş’ta 9 bin 849, Hatay’da 12 bin 677 ve Adıyaman’da 4 bin 844 öğrenci ve veliye rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti sunulmuştur.” dedi.

Özer şunları söyledi: “Söz konusu illerde okulların açılmasıyla birlikte Bakanlığımız tarafından hazırlanan psikososyal eylem planı doğrultusunda deprem psikoeğitim programı sınıf rehber öğretmenleri, kayıp ve yas psikoeğitim programları ise rehber öğretmen/psikolojik danışmanlarımız tarafından öğrencilerimize uygulanmaya başlandı. Öğretmen ve velilere yönelik kayıp ve yas sürecine ilişkin bilgilendirme oturumları da rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar tarafından düzenleniyor.”

Henüz okulların açılmadığı ilçelerde ise psikososyal destek hizmetlerinin rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri birimlerince yürütüldüğüne dikkati çeken Özer, “Bu illerimizde LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrencilerimize yönelik motivasyon, hedef belirleme, sınav kaygısı gibi konularda çalışmalar yapılıyor. Ayrıca rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri birimlerince öğrencilerimizin sosyal duygusal, akademik ve kariyer gelişimleri de yapılan çalışmalarla destekleniyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Hayatı normalleştirmenin büyük oranla eğitimin normalleşmesine bağlı olduğunu vurgulayan Bakan Özer, bu konuda çok hızlı adımlar attıklarını ifade ederek, "Millî Eğitim Bakanlığı olarak hayatı normalleştirme çabamız doğrultusunda afet bölgesindeki öğrenci ve öğretmenlerimizin eğitim öğretime başlamaları nedeniyle kapsamlı psikososyal eğitim destekleri sunduk. Bu desteklerimiz devam edecek." dedi.