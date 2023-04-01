Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi 11:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
YKS adaylarına soru çözüm videolarıyla destek
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 10 derse ait soru çözüm videolarından oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı kampı içeriklerini 2 haftada 230 bin adayın izlediğini bildirdi.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kampı'na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları kaydetti:
"Öğrencilerimiz için 10 derse ait soru çözüm videolarından oluşan 'YKS Kampı' içeriklerimizi iki haftada 230 bin aday izledi. Destekleme ve Yetiştirme Kursları, yardımcı kaynak ve YKS Kampı gibi çalışmalarla sınava hazırlık sürecinde evlatlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."
Etiketler: YKS Mahmut Özer Milli Eğitim Bakanlığı
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