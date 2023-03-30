Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 19:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
ÖSYM'den YKS hatırlatması: Sınav merkezi tercihleri 3 Nisan 23.59'a kadar güncellenmeli
Deprem bölgesindeki Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da da uygulanmasına karar verilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylar, sınav merkezi tercihlerini 3 Nisan saat 23.59'a kadar güncelleyebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından (ÖSYM) yapılan açıklamada, 17-18 Haziran'da uygulanacak 2023-YKS'nin Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde de yapılacağı hatırlatıldı.
2023-YKS'ye başvuran adayların, 3 Nisan saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden https://ais.osym.gov.tr veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceği belirtildi.
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