Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 18:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2 terörist teslim oldu
Irak’ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK’lı terörist teslim oldu.
Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor...
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 2 PKK'lı terörist teslim oldu.
Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkin ve kararlı operasyonları ile terör örgütü PKK’daki çözülme sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu. Her nerede olursa olsun Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!" ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele
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