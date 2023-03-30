Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor...

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 2 PKK'lı terörist teslim oldu.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkin ve kararlı operasyonları ile terör örgütü PKK’daki çözülme sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu. Her nerede olursa olsun Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!" ifadelerine yer verildi.