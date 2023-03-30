Düzenleme ile bayram ikramiyeleri yüzde 82'lik artış ile 2 bin lira olarak ödenecek.

En düşük emekli aylığı 7 bin 500 liraya çıkarılırken gazi maaşları da asgari ücret seviyesine yükseltilecek.

Emekliler yeni zamlı maaşlarını nisan ayında alabilecek.

Mevsimlik işçilerin çalışma süresini 11 ay 29 güne çıkaran düzenlemeye göre boşalan kadrolara da kıdem sırasına göre önce mevsimlik işçiler atanacak.

Genel Kurul'da, çevreye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından, İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Öte yandan Meclis Başkanvekili Haydar Akar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın İngiltere'de "Kıbrıs" konulu konferansa girişinin engellenmeye çalışılmasına ilişkin, "Başkanlık Divanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'a yapılan saldırıyı kınadığımızı ifade etmek istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.