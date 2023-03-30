TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a yapılan saldırıyı kınadı.

Şentop sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan saldırıyı esefle kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu ve benzeri provokatif eylemler, Kıbrıs Türk Halkının haklı davası için mücadelesini asla ve zerrece engelleyemeyecektir. Millî davamızda, Kıbrıs Türkü'yle dayanışma içinde olmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

"Türkiye olarak her zaman ve her konuda sonuna kadar yanınızdayız"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ersin Tatar'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Oktay, "Cumhurbaşkanımız, milletimiz ve şahsım adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye olarak her zaman ve her konuda sonuna kadar yanınızdayız" dedi.

"KKTC'nin artan görünürlüğünü hazmedemeyen Rumlar agresifleşmeye başladı"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Tatar'a geçmiş olsun dileğini iletti.

Çavuşoğlu, "KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı gözlemci üyeliği başta olmak üzere artan görünürlüğünü hazmedemeyen Rumlar agresifleşmeye başladı" ifadesini kullandı.

"İngiliz makamlarını derhal gereğini yapmaya davet ediyoruz"

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ise "Sayın Tatar'a karşı düzenlenen bu saldırı girişimine karşı İngiliz makamlarını derhal gereğini yapmaya davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Kurtulmuş, "Kıbrıs Türk'ünün kaderi kaderimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" dedi.