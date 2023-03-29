İttifaklar milletvekili listelerini oluşturma sürecinde taktik arayışında.

Her seçim bölgesi için ayrı bir simülasyon yapılıyor. Çünkü seçim kanunu değişti, milletvekili sayıları partilerin toplam oyuna göre değil, her partinin kendi oyuna göre belirlenecek.

Bu durum "hibrit" olarak ifade edilen, partilerin bazı illerde kendi logosuyla, bazı illerde ise başka partinin listesinden seçime katılma formülünü gündeme getirdi.

Cumhur ittifakında eğilim; siyasi partilerin kendi logolarıyla seçime katılmaları yönünde. Ancak aday listeleri belirlenirken bazı illerde ortak listeye de başvurulabilir.

"Cumhur İttifakı ortak liste çalışmadı ancak farklı formül olabilir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, konuyla ilgili TRT Haber'e açıklamalarda bulundu.

"Biz 4 parti ile anlaştık, 5. parti HÜDA PAR bizim listemizden girecek. Yeniden Refah Partisi, Büyük Birlik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti 4 parti olarak kendi logoları ile birlikte seçime girecek. Ortak liste çalışmalarını bugüne kadar yapmadık. Ayın 9'una kadar çok uzun bir zaman var. Bugünden farklı bir noktaya iş varır mı varmaz mı o partinin birlikte yapacağı çalışmaya bağlı bir husustur . Bir formüllü gerekli kılan bir durum çıkarsa tüm ittifak olarak konuşuruz."

Depremzedelere 2 Nisan çağrısı

Ali İhsan Yavuz'un gündeminde depremzede seçmenler de vardı. Seçmen listelerine itiraz için sürenin 2 Nisan'da sona ereceğini hatırlattı.

"Kaydı seçmen bölgesinde olan ancak başka illerde bulunan vatandaşlarımız var. Herkes ya fiilen bulunduğu yere seçmen kaydını almalıdır ya da o gün geldiğinde seçmen listesinde kaydı hangi ildeyse oraya gidip oy kullanmak durumundadır, 2 Nisan'a kadar vakitleri var."

