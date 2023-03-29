Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Cuma günü Gaziantep ve Kilis'te olacağız. Deprem bölgesini asla yalnız bırakmayacağız. Deprem bölgesinde 850 engelli konumunda kardeşimiz var. Onların yaralarını sarmak için tüm gayretimizi göstereceğiz. Protezlerde en kalitelisini yapacaksınız dedim. 'Devletim bana dört dörtlük sahip çıkmayın' dedirtmeyin diye arkadaşlarıma söyledim.

Deprem bölgesinde yeni konutların temellerini attık ve atmaya devam ediyoruz. 27 bin 949 konutun inşasına başlamış durumdayız, hatta köy evlerinden bazıları bitme aşamasına geldi, yaza kadar bunları da bitireceğiz. Bu inşaatlara çukur mu denir Allah aşkına. Hayatlarına inşaat görmemiş, bilmeyenler bunları söylüyor. Bunların hiçbiri deniz kumu değil.

"Biz attığımız her adımı dikkatli atarız"

TOKİ bu konuda kendini ispatlamış. TOKİ zemine de dikkat ediyor. Sulak zeminde değil, sağlam yerlerde konutları yapıyoruz. Kaya zeminde temelli atıyoruz. Belediye başkanlığımdan beri bu işin içindeyim. Biz hayatımızda bu inşaatları çok yapmış. Bizim hastanelerle ilgili attığımız adımları hanımefendi çıkmış küçümsüyor. Sağlık Bakanım ve Murat Kurum kardeşimle konuştum nedir ne değildir diye görüştük. Yalana gerek yok, biz eğer yapıyorsak yaparız Meral hanım. Tayyip ismine de Erdoğan ismine de dikkat et. Biz attığımız her adımı dikkatli atarız. 20 yıllık iktidarımız döneminde İstanbul-İzmir bu otoyollara iyi bak. Kocaeli'nde yaşıyorsun oraya da dikkat et. Yalanla dolanla iş yapma. Yanlış yere maalesef kafanı çarpıyorsun, dikkat beni kendinle uğraştırma.

"Muhalefet herkesi kendisi gibi beceriksiz zannediyor"

Muhalefet herkesi kendisi gibi beceriksiz zannediyor. Onların yaptıkları bir şey yok. Muhalefetin büyükşehir belediyelerinden kimseyi deprem bölgesinde göremedim. Partimizin tüm belediyeleri deprem bölgelerinde kendilerine zemin oluşturdular ve çalışıyorlar. Kendilerine özellikle teşekkür ederim. Çadır kent, konteyner kent, prefabrikler yapıyorlar. Yemek, su, A'dan Z'ye her şeyi yapıyor belediyelerimiz. Kullanma suyu ile içmeyi birbirine karıştırmasınlar talimatı verdim. Biz oraya binlerce tırla içme suyu göndereceğiz dedik. Yaşadığımız felaketin altında bunalan insanlarımızı devletine karşı muhalefet edenlerle karşı karşıyayız. Benim askerime, jandarmama, polisime 'yoklar burada' diyenler var. Hepsi orada işte bakın görüntülere. Bu askere ihanet olur mu? Bu ihaneti bir teröristler yaptı bir de muhalefet yaptı. Benim halkım askerime sahip, onları kucaklıyor birlikte oluyor. Biz asrın felaketinin üstesinden asrın dayanışmasıyla üstesinden geliyoruz. Ey muhalefet, askerime, jandarmamıza, polisime hakaret etmekle size ekmek çıkmaz.

Kentsel dönüşüme yasal düzenleme

İmar ile ilgili yasal düzenlemelerimiz var. Yeni bir düzenlemeyi yapmak mukadderdir diye düşünüyorum. Biz hocalarımızla birlikte çalışıyoruz. Yeni dönemde bu konuyu daha detaylı ele alıp yasal düzenleme yapabiliriz. İmar affı artık düşünemeyiz, düşünmeye kalırsak şu anki depremle karşı karşıya kalabiliriz. İstanbul'da Fikirtepe'yi hatırların, evleri yıkamadık. Bakanımız insanlarla görüştü ama gerekli cevabı alamadık. 15 gün önce benim yolumu çevirdiler, evlerini yıktırmayanlar bize 'Başkanım ne olur bizimkini de yık' diyorlar. Yapılanları insanlar gördü.

"Askere hakaret edenler vatan hainidir"

Bunlar ne millidir, ne de yerlidir. Askerimize bu tür hakaret edenler ağır olacak ama vatan hainidir. Açık net söylüyorum bunlar asker düşmanıdır. Jandarma ve polis düşmanıdır. Bunların kim oldukları belli. İşte şu anda bay bay Kemal'in kimi ziyaret ettiği belli. Terörün parlamentodaki uzantılarını ziyaret ediyor. Bundan ne elde edecek? Onlar benim askerimi kötülüyorsa demek ki doğru yoldayız. Bu silah teröristler için kullanılıyor. Nerede bir terörist varsa biz tüm gücümüzle onların tepelerine ineceğiz. Ana muhalefetin başındaki Demirtaş'ı, Apo'yu kurtarmaktan bahsediyor. Diyarbakır'da yavrularımızı öldürenler Demirtaş'ın talimatıyla hareket etmedi mi? Şimdi de Meral hanımın da içinde olduğu 7'li masa plan yapıyor. Benim milletim bu ihanet şebekesine gerekli cevabı 14 Mayıs'ya cevabı verecektir. Askerimizin deprem bölgesinde yaptıklarını inkar etmek Türk milletine hakaret etmek demektir. Askerimizin yaptığı tüm faaliyetler resmi kayıtlarda mevcuttur. Gerçekleri saptıranların amacı milli birliğimizi sarsmaktır, bunu başaramayacaklar.

Aynı şeyi AFAD ve Kızılay için de yapıyorlar. Sizin gözleriniz kör mü? İlk andan itibaren bölgedeler. AFAD çadırının önünde duruyolar burada AFAD yok diyorlar. AFAD çadır kurulum, sahra hastaneleri işlerini şu anda yürütüyor.

HDP'nin 6'lı masaya desteği

HDP'ye verilecek her taviz PKK'ya yani Kandil'e verilmiş demektir. Biz masanın altında 7. ortak var demiştik. Şu anda 7. ortak tam manasıyla ana muhalefetin ziyaretiyle ortaya çıktı. Parti genel merkezinde ziyaret değil. TBMM'deki grup odasında gitti ziyaret etti. Meral hanım esip gürlüyorsun. Hani kumar masası, hani noter? Neden geri vitese taktın da geri oturdun. Masadakiler şimdi birbirlerine yan gözle bakıyorlar. İnsanı en çok yoran şey belirsizliktir. 7'li masa hiçbir şey yapmamasına rağmen şimdiden bitiktir. Karşımızda kaybedenler kulübü gibi bir masa var. Kendi başarısıyla hiçbiri bir yere gelmedi. Herhangi bir seçim kazanan var mı? Yok. Koalisyondan bile kötü olan bu masa demokrasi diye yutturmaya çalışıyor. Kendi aralarında istedikleri kadar dövüşsünler ama ülke siyaseti adına üzülmemek elde değil. İyi Parti bir gün önce HDP için masaya gelemez diyor bir gün sonra iş değişiyor. Bu masanın başını ilk andan beri CHP ve HDP çekiyor, diğerleri yancısı. PKK'lılar bu garabet masanın kendilerine umut verdiğini söylüyor. Firariler bu masayla ülkeye geri döneceklerinin planını yapıyor. Milletim bunların hepsini görüyor. İnanıyorum ki milletim 14 Mayıs'ta gerekli cevabı verecektir.

(Muharrem İnce) "Türkiye'nin Erdoğan'dan kurtulması lazım" diyor. Erdoğan sana ne yaptı? Sen terör örgütleriyle yan yana olanla yan yanasın, yıllar yılı zaten onlarlaydın. Şimdi kalktın cumhurbaşkanı adayı oldun. Şimdi seni yanlarına alacaklar mı almayacaklar mı senin de kapını çaldılar. Buradan acaba sana da bir şeyler çıkar mı çıkmaz mı bunun gayesi içindesin. Bay bay Kemal şu an hepsine bir şeyler dağıtıyor. Bütün bunlara benim milletim hesap sormayacak mı?

100 yıllık cumhuriyeti biz yıkacağız diyorlar. Öbür tarafta bakıyorsun, şu anda HDP'nin başındaki bayan Kandil'de kimlerle el ele kol kol her şey açık. Bizi izleyen milletim bunları izliyor. Bütün bunlara rağmen biz terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz. Caddelerde nasıl kamyonların önünü kesiyorlar. Bütün bunlara karşı biz AK Parti iktidarı olarak Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te gereken dersi verdik onları sindirdik. Aynı kararlılıkla biz buna devam ediyor. HDP'yi kim nasıl çekiyor? Şu anda ana muhalefetin başı ortaklık kurarak parlamentoda koltuk verme peşinde.

Aile kurumunun korunması

Aile kurumununun korunması bizim önceliğimizdir. Özgürlük adı altında LGBT sapkınlığına biz müsaade edemeyiz. Aynı zamanda şiddet başta olmak üzere kadınlarımızın da özgürlüğünü ihlal eden hiçbir duruma müsaade etmeyiz. Aile kurumunu da delik deşik etme niyetindeler. LGBT adıyla yada başka isimle gökkuşağı masasının kurulmasına müsaade etmeyeceğiz. 6'lı masanın altında bu çıkıyor. Başörtüsü yasaklarını biz tarihe gömdük. Eğitimde fırsat eşitliği AK Parti ile sağlandı. Kadınlarımızın iş gücüne katılımı cumhuriyet tarihi rekoru kırdı. Kadınlarımızı her alanda destekledik ve yanında olduk. Kadınlarımız her zaman bizim grurumuz oldu. Yakalanan bu ivmeyle zaten güçlenerek devam edecekler. Kadına şiddetle ilgili bizim savaşımız hiçbir zaman olmadı. Bizim kadınlara verdiğimiz hakları CHP kendi iktidarlarında vermedi.

Gençlerin seçme ve seçilme yaşı

Ben gençlere her zaman güvendim ve inandım. Göreve geldiğimizde yaş sınırı 30'du biz 18'e indirik. 18'i seçme ve seçilme yaşı yaptık. Niye bunu diğerleri yapamadı da biz yaptık? Çünkü biz gençlerimize inanıyoruz. Bize dediler ki "Meclis'i çoluk çocuklara mı bırakacaksınız". Bugün de gençlerimize Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla emanet ediyoruz.

Akkuyu'da nükleer tesis statüsü

Biz ciddi manada enerji toplayacağız. Dünyada enerji sorunları yaşanıyor. Almanya nükleer tesisleri kapatma kararı verdi, temiz enerji dedi. Ben Şansölye'ye dedim 'yanlış kararı aldınız', 'Avrupa böyle istiyor' dedi. Ama tekrar geri dönmek zorunda kaldılar. Onlar için kömür önemliydi ormanları kesme kararı aldılar. Akkuyu başarılı şekilde gidiyor. 27 Nisan'da bakalım belki Putin'de olacak, ilk adım atılacak.

AK Parti'de vekil listesi

Milletvekili listelerimizde tabi ki birtakım yenilemeler olacak. Her bir bakan arkadaşımız en iyi hizmet edebileceği yerden aday olacak. AK Parti 'ben' değil 'biz' partisidir. Önümüzdeki hafta neticelenince bunu kamuoyuna açıklayacağız.

Biz 20 yıldır 2023 seçimlerine hazırlanıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında bu coşkuyu yaşamak istiyoruz. Ülkemizin 11 ilinde vatandaşlarımız yas tutuyor, şehirlerimiz ayağa kalkma mücadelesi veriyor. Böyle bir ortamda biz de seçimin önemine uygun aynı zamanda depremzedelerimize saygılı olma kararı aldık. Halkımız sessiz ama derinden bir seçim kampanyası yaşayacak. Aday listelerinin YSK'ya verilmesinin ardından beyanname ve sloganları paylaşacağız.

Bölgemiz ve dünyamız sertleşen bir mücadele alanına döndü. Kriz ve savaşlarla mücadele eden bir ortam haline geldik. Savaş bu topraklara gelmesin diye mücadele verdik ve vereceğiz. Biz ülkemizi savaşa sokmayacağız. Aile kurumunu güçlü tutacağız. Ağırlıklı Suriye'den olmak üzere göç konusunda hassas davranacağız. Bizim son 2 yıldır mücadelemiz olmasaydı Batı tarafı Rusya'yı savaşa çekerdi.

"Doğru adımlarla yola devam"

"Doğru adımlarla yola devam" sloganıyla Türkiye Yüzyılı'na yürüyüşümüzü hızlandıracağız. Güçlü demokrasi ve kalkınma altyapımızla girizgah yaptık. Artık 14 Mayıs'la birlikte asıl şahlanma dönemini yaşayacağız. Seçimin hemen ertesinde yeni bir atılım başlatacağız. Birileri ülkenin 20 yılını çöpe atmak istiyorlar.

Togg'un ilk sahipleri belli oldu

Kılıçdaroğlu'nun yalandan başka ürettiği bir şey yok. Şu kurada çıkanlar hangi alışkanlıkla sıraya girdi ve katıldı. 177 bin başvuru yapıldı. Biz bu hayal için çok uğraştık ve neticelendirdik. Satış aşamasına kadar geldik. Kurada ismi çıkanlara hayırlı olsun diyorum.

Dünyadaki bankacılık krizi

Benim tezim her zaman düşük faizdir. Avrupa'nın yüksek faiz teorisi tutmadı ve bedelini ağır bir şekilde ödüyorlar. Sıkı para politikalarıyla tüm dünyayı resesyona sürükleme riski var. Bunu çok kez dedik ve uyardık. Gerçeğe dönüştüğünü üzüntüyle izliyoruz. Küresel büyümenin yüzde 2,2'ye gerileyeceği öngörülüyor. Resesyon riski çok belirgin hale geldi. ABD'de biliyorsunuz 3 banka iflas etti. Aynı durum İsviçre'ye ve daha sonra Avrupa'ya sıçradı. Bu durum küresel finansmanı tehdit ediyor. Ülkemizde bankacılık sektörü güçlü görünümünü koruyor. Artık eski Türkiye'deki banka batışları mazide kaldı.