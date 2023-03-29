Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Erdoğan ve Novak, ikili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Macar arama kurtarma ekipleri 35 vatandaşımızı yaralı kurtardılar"

Macar arama kurtarma ekipleri depremin hemen ardından ülkemize intikal etti, özverili çalışmalarında 35 vatandaşımızı enkazdan yaralı olarak kurtardılar. Macar dostlarımız, 1999 Gölcük depreminde de yardımımıza koştu. O depremde 3 yaşındaki bir kız çocuğumuzu 82 saat sonra enkazdan kurtaran arama kurtarma köpeği 'Mancs' Macaristan'ın deprem yardımlarının simgesi olmuştur. Bugün aramızda bulunan Mancs'ın sahibi Sayın Laszlo Lehoczki, Kahramanmaraş depremlerinde de ekibi ile arama kurtarma çalışmalarımıza katkı sağladı. Sayın Lehoczki başta olmak üzere, bu zorlu mücadelemizde bizlere omuz veren tüm Macar dostlarımıza bir kez daha şükranlarımı bildiriyorum

"Ekonomik ve ticari münasebetlerimiz giderek güçleniyor"

Sayın Cumhurbaşkanı ile bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmede ikili ilişkileri çeşitli yönleriyle ele aldık. Gerek ticari, gerek askeri, gerek ekonomik, kültürel bütün bu ilişkilerimizi değerlendirme fırsatıyla bir de depremin video görüntülerini birlikte izleme imkanımız oldu.

18 Aralık 2023'te Türkiye-Macaristan Dostluk Anlaşması'nın 100'üncü yıl dönümü idrak edilecek. 2024 senesini de Ortak Kültür Yılı olarak kutlayacağız. Ekonomik ve ticari münasebetlerimiz giderek güçleniyor. Ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene 3,5 milyar dolara ulaştı. 6 milyar dolarlık müşterek hedefimizi yakalamak amacıyla atılacak adımları değerlendirdik. NATO müttefikleri olarak, savunma sanayi işbirliğimizin geliştirilmesinin önemi üzerinde durduk. Sayın Cumhurbaşkanı'yla ayrıca güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında da fikir teatisinde bulunduk. Macaristan'ın, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerindeki olumlu gündemin ilerletilmesine matuf desteğini artırarak sürdürmesini bekliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik ve ticari münasebetlerimiz giderek güçleniyor. Macaristan'ın Türkiye-AB ilişkilerindeki olumlu gündemin ilerletilmesine matuf desteğini artırarak sürdürmesini bekliyoruz.https://t.co/8Fxql31mvD pic.twitter.com/uUIPgedeST — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 29, 2023

"Rusya-Ukrayna savaşında taraflar arasında görüşmelerimizi sürdürüyoruz"

Rusya-Ukrayna Savaşı şüphesiz gündemimizdeki yerini aldı. Savaşın başladığı ilk günden itibaren diyaloğun tesis edilmesi için büyük çaba sarf ediyor, diplomatik girişimlerimizi kararlılıkla yürütüyoruz. Macaristan'ın da bu anlayışta olmasından memnuniyet duyuyoruz. Barış şüphesiz ki ülkelerin geleceğine yönelik en önemli dinamizm kaynağı. Savaş en büyük tehlike.

Gerek Sayın Putin'le gerek Sayın Zelenskiy ile bu görüşmeleri sürekli sürdürdük. Fakat son olarak malum tahıl koridoru konusundaki verdiğimiz mücadelede bazı hassasiyetler dikkate alınmıyor. Örneğin, Karadeniz Tahıl Koridoru'ndan gelen tahılların yüzde 44'ü Avrupa'ya gidiyor. Bu tabii Sayın Putin'i rahatsız ediyor. Sayın Putin'in buradaki arzusu, en az gelişmiş ülkeler, Afrika ülkelerine biz bunları gönderelim ki yüzde 14 oralara gidiyor, yüzde 14 de bize geliyor ve ücretsiz. Benim de tabii Sayın Putin'e, 'Sizin bu teklifinize ben de aynen katılıyorum, biz de bu tahılı, una çevirmek suretiyle en az gelişmiş ülkelere gönderelim.' Bunlar da nerede? Afrika ülkeleri. Afrika ülkelerine, bu tahıl koridorundan gelenleri una çevirmek suretiyle veyahut buğday halinde, onun planlamasını ilgili bakanlığımız yapar, bu şekilde gönderelim. Bu mutabakatımız devam ediyor. Böylece istiyoruz ki Ukrayna-Rusya arasında bir an önce masada barışı getirelim ve masadaki bu barışla beraber savaşı sona erdirelim. Görüşmelerimiz devam ediyor.

Türkiye'den Macaristan'a TANAP desteği

Bu arada, şu an itibariyle TANAP'tan Macaristan'a doğal gaz verilmesi konusunda biz, Azerbaycan ile birlikte her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu da gerek Sayın Orban'a gerekse Cumhurbaşkanı'mıza ifade ettim. Bu konuda da biz, kararlılıkla hedefimize yürüyoruz.

[Fotoğraf: AA]

Arama kurtarma köpeğini sevdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macaristan Cumhurbaşkanı Novak'ın ortak basın toplantısı düzenlediği salonda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye gelen Macaristan Arama Kurtarma ekibi de hazır bulundu.

Açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macar arama kurtarma ekibini konuşma yaptıkları alana davet etti.

Cumhurbaşkanı Novak ile arama kurtarma köpeğini seven Erdoğan, ekibe, depremde yaptıkları çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti.

Macaristan Cumhurbaşkanı Novak'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Deprem Macaristan'dan daha büyük bir alanı etkiledi"

Deprem Macaristan'dan daha büyük bir alanı etkiledi. Depremdeki acılarınızı paylaşıyoruz, insanların yeniden evlerine kavuşabilmeleri için ve eski hayatlarına dönebilmeleri için desteğimiz sürecek.

Rusya-Ukrayna savaşındaki çabalarınızı takdir ediyoruz. Savaş bugün daha çok ülkeye yayılmasın, daha da büyümesin, savaş şiddetlenmesin. Hedefimiz barış olmalı, savaşın büyümesini engellemeliyiz.

"NATO'nun genişlemesini destekliyoruz"

Kararlı bir şekilde NATO'nun genişlemesini destekliyoruz. Dün bu konuda Finlandiya'nın katılımını onayladım, imzaladım. Macaristan'da Finlandiya'nın katılımı konusunda olumlu bir karar çıkmıştır ve gündemde İsveç'in katılım konusu söz konusu ve Macaristan parlamentosunda bu konuda görüşmeler devam ediyor.

"Türk Akımı'na ihtiyacımız var"

Yasa dışı göçün durdurulması konusunda Türkiye anahtar ülke.

Türkiye, Macaristan'a enerji güvenliği konusunda yardımcı olmaktadır. Türkiye, Macaristan'ın enerji güvenliği konusunda vazgeçilmez öneme sahiptir. TürkAkım'a ihtiyacımız var çünkü Türkiye üzerinden gelmektedir büyük bir oranda ve bundan sonra da desteğiniz için teşekkür etmek istiyoruz. Güveniyoruz bu konudaki desteğinize.

Macaristan Cumhurbaşkanı Novak: Türkiye, Macaristan'ın enerji güvenliği konusunda vazgeçilmez öneme sahiptir. Türk Akımı'na ihtiyacımız var.https://t.co/U8EyQpuZJC pic.twitter.com/oV7kn4UsYr — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 29, 2023

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