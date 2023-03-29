Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın uzman alımı için başvuru şartları Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın internet adresinde yayımlandı.

Başvurular Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yapılacak.

Adaylar sözlü sınava alınacak. Sözlü sınavda en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılacak.

Sınav tarihi, saati ve yeri Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın internet sitesinden ilan edilecek.

