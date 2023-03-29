Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba 18:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı 40 sözleşmeli uzman alacak
[AA (Arşiv)]
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı, 40 sözleşmeli uzman alacak. Personel alımı için sınav başvurusu 31 Mart'ta başlayacak.
Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın uzman alımı için başvuru şartları Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın internet adresinde yayımlandı.
Başvurular Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yapılacak.
Adaylar sözlü sınava alınacak. Sözlü sınavda en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılacak.
Sınav tarihi, saati ve yeri Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın internet sitesinden ilan edilecek.
Etiketler: Kültür ve Turizm Bakanlığı
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