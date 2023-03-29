Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba 18:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kılıçdaroğlu ve İnce bir araya geldi
[Fotograf: AA]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu, saat 17.00'de Memleket Partisi Genel merkezine gitti. Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı'nı parti binasının dışında karşıladı.
Kılıçdaroğlu ve İnce gazetecilere poz vererek görüşmeye geçti. Görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.
Kılıçdaroğlu ve İnce, görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı.
Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi partilerden destek almak için bir süredir bu ziyaretlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda; Milli Yol Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi ve HDP'yi ziyaret etmiş, Cumhurbaşkanlığı adaylığı öncesinde de Sol Parti ve TİP ile de görüşmüştü.
Bu görüşmelerin ardından HDP'nin de içinde bulunduğu Emek ve Özgürlük İttifakı 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını açıklamıştı.
Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce Seçim 2023
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