Kılıçdaroğlu, saat 17.00'de Memleket Partisi Genel merkezine gitti. Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı'nı parti binasının dışında karşıladı.

Kılıçdaroğlu ve İnce gazetecilere poz vererek görüşmeye geçti. Görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.

Kılıçdaroğlu ve İnce, görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi partilerden destek almak için bir süredir bu ziyaretlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda; Milli Yol Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi ve HDP'yi ziyaret etmiş, Cumhurbaşkanlığı adaylığı öncesinde de Sol Parti ve TİP ile de görüşmüştü.

Bu görüşmelerin ardından HDP'nin de içinde bulunduğu Emek ve Özgürlük İttifakı 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını açıklamıştı.