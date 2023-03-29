Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba 17:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Finlandiya'nın NATO üyeliği Meclis Genel Kurulu'na geliyor
[Fotograf: AA]
Finlandiya'nın NATO'ya Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, yarın TBMM Genel Kurulunda görüşülecek.
Finlandiya'nın NATO'ya katılımına ilişkin protokolün onaylanmasının uygun bulunmasını öngören kanun teklifi, 23 Mart'ta Dışişleri Komisyonunda kabul edilmişti.
AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada, kanun teklifinin yarın Genel Kurulda ele alınacağını bildirdi.
Etiketler: Finlandiya NATO
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