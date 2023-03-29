İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, 14 Mayıs'ta yapılacak seçime değinerek bu seçimin çok kritik bir seçim olduğunu söyledi.

Ülkenin ve milletin geleceği için çok önemli bir karar verileceğine işaret eden Akşener, şöyle konuştu:

"Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin koşulsuz teminatı için atmamız gereken hayati bir adım var. Bir buçuk ay sonra milletçe tarihi bir karar vereceğiz. Ya millet iradesini yeniden hakim kılacağız ya da sarayın büyüyen gölgesinde kaybolacağız. Ya 85 milyon için zenginlik ve refahı seçeceğiz ya da yandaşların rant düzenine yol vereceğiz. Ya Cumhuriyetin yeni asrını hep birlikte müjdeleyeceğiz ya da ucube bir sistemin ilelebet devamına boyun eğeceğiz. Ya güç hırsından yolunu kaybetmiş bir kişinin ihtiraslarına teslim olacağız ya da büyük bir millet olarak istibdatın karşısında 'hürriyet' diye haykıracağız. Hiç şüphem yok ki 45 gün sonra milletimiz en doğru kararı verecek."

"Kabine üyeleri istifa etsinler, öyle aday olsunlar"

Akşener, "iktidarın başı ve arkadaşlarının milletin kararının ne olacağını gördükleri için büyük bir paniğin pençesine düştüğünü, dün Millet İttifakı'nı bakanlık dağıtmakla suçlayanların bugün atanmış bakanlarını milletvekili yapabilmenin telaşına düştüğünü" öne sürdü.

Seçimi kaybedeceklerinin farkına varanların, milletvekili olabilmenin peşinde olduğunu ileri süren Akşener, şöyle devam etti:

"Gerçekten ibretlik bu. Ben de buradan sormak istiyorum. Şimdi bu atanmış bakanlar, arkalarında devletin gücüyle seçime girip bir de buna adil ve dürüst bir seçim mi diyecekler? Seçim sürecinde devletin kaynaklarını diledikleri gibi kullanıp sonra da buna demokrasi mi diyecekler? Böyle bir ilkesizliği, böyle bir ciddiyetsizliği kabul etmiyoruz. Madem tüm kabine üyeleri ani bir aydınlanmayla vekil adayı olmaya karar verdiler. O zaman buyursunlar, hodri meydan istifa etsinler öyle aday olsunlar.

Madem milletin teveccühünü kazanmaya adaylar o zaman buyursunlar, üzerlerine atanan gömlekleri çıkarsınlar öyle aday olsunlar. Madem milletin iradesine teslim olmaya adaylar o zaman buyursunlar devletin zırhını çıkarsınlar, öyle aday olsunlar. Ama olamazlar, yapamazlar, vazgeçemezler. Oturdukları koltuktan kalkıp da milletin karşısına çıkamazlar. Çünkü o vicdan tartısına kendi özgül ağırlıklarıyla çıkmaya cesaret edemezler."

"Seçime aylar kala milletimizi hatırlamaya başladılar"

"Bay kriz ve arkadaşlarının yaşadığı paniğin bir başka yansımasını da son dönemdeki açıklamalarında, vaatlerinde ve sözde icraatlarında görüyoruz." diyen Akşener, iktidarın son beş yıllık devri iktidarlarının ilk dört buçuk yılında yapmadıkları şeyleri şimdi yapmaya başladığını iddia etti.

İktidarın, dört buçuk yıl boyunca milletin feryadını duymayıp sadece kendisine çalıştığını ileri süren Akşener, "Seçime aylar kala nedense birden milletimizi hatırlamaya başladılar. Dört buçuk yıl boyunca yayıldılar, seçime alta ay kala emeklileri hatırladılar. Dört buçuk yıl boyunca boş oturdular, seçime 6 ay kala EYT'li kardeşlerimizi hatırladılar. Dört buçuk yıl boyunca beklediler, seçime 6 ay kala atanamayan öğretmenlerimizi hatırladılar. Yani seçimler olmasaydı ne emekli ne öğretmen ne EYT'li hiç kimse umurlarında olmayacaktı." şeklinde konuştu.

Emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin 2 bin liraya, en düşük emekli maaşının da 7 bin 500 lira olarak belirlendiğini anımsatan Akşener, "Ancak 7 bin 501 lira alan bir emeklinin maaşında herhangi bir artış yaşanmayacak. Her ne kadar Sayın Erdoğan, bu artışların bir lütuf olduğunu düşünse de gerçekler maalesef öyle değil. Çünkü asgari ücretin 8 bin 506 lira olduğu bir ülkede 7 bin 500 lira emekli maaşı vermek en hafif tabiriyle emekli vatandaşlarımıza hakarettir." dedi.

Akşener, asgari ücretin güncellenmesi, en düşük emekli maaşının da derhal asgari ücret seviyesine çıkartılması gerektiğini söyledi.

Deprem bölgesindeki temel atma törenleri

Deprem bölgesindeki temel atma törenlerine değinen Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Artık her şeyiyle göstermelik hale gelmiş, günü kurtarmaktan başka hedefi kalmamış bir hükümetin; ucuz, utanmaz ve ahlaktan yoksun bir yönetim anlayışının acınası haline şahit olduk. Evet, şu sahte temel atma töreninden bahsediyorum. Yıllarca büyük büyük konuşup 'Ben, temel atma törenlerine katılmam, ben biten işin açılışını yaparım' diyecek kadar şişmiş bir egonun balon gibi öterek sönüşünün ibretlik vesikasından bahsediyorum.

Bu fevkalade parlak, bir o kadar da cüretkar arkadaşlarımız boş araziye beton döküp 'Hastane temeli atıyoruz' diye Türkiye'ye yutturmaya kalktılar. Boş araziye bir demir kafes koymuşlar. Görseniz çocuk havuzu kadar. Üstüne de mikserden beton döktüler. Saray medyasının köpürteceği kadar da görüntü alıp servis ettiler. Alın size AK Parti usulü temel atma töreni. Güler misin ağlar mısın? Şu ciddiyetsizliğe bakar mısınız? Kelimelerin kifayetsiz kaldığı şu şuursuzluğa bir bakar mısınız? Nitekim artık bu iktidarın tüm işleri de aynı bu sahte temel atma töreni gibi. Hiçbir şey umurlarında değil. Yüzleri kızarmıyor, utanmıyorlar. Göz göre göre yalan söylemekten hiç mi hiç gocunmuyorlar. Palavralara, masallara sığınmadan tek bir cümle bile kuramıyorlar."

İktidarın "bir yılda tüm depremzedelere konutlarını teslim edeceğiz" şeklinde açıklamalar yaptığını aktaran Akşener, şu ifadeleri kullandı:

"Madem bir yılda yapılabiliyordu, 21 yıldır neredeydiniz? Madem bir günde sadece kamu kuruluşlarından 90 milyar lira para toplanabiliyordu, 21 yıldır neden toplamadınız? 21 yıldır 'deprem geliyor' diye bas bas bağıran bilim insanlarımızı neden dinlemediniz? 21 yıldır topladığınız deprem vergilerini neden çarçur ettiniz? Önümüzde Marmara depremi riski var. Eğer bir yılda 650 bin konut yapıyorsanız İstanbul'da, Yalova'da, Tekirdağ'da, Kocaeli'nde olası bir depremde yıkılmasına kesin olarak bakılan binlerce bina var. Bu binaları yenilemek için daha ne bekliyorsunuz? Depremde yıkılıp, çökmelerini mi bekliyorsunuz? Yine binlerce insanımıza mezar olmalarını mı bekliyorsunuz?"

Akşener, seçimlerde milletvekili adaylarını belirlemek için ön seçim gibi işleyecek bir temayül yoklaması sürecini başlattıklarını, bugüne kadar 3 bin 379 vatandaşın milletvekilliği aday adaylığı için başvurduğunu, bu başvuruların yüzde 32'sinin kadınlardan, yüzde 21'inin de gençlerden oluştuğunu bildirdi.

Akşener, 1 ve 2 Nisan tarihlerinde gerçekleştirecekleri temayül yoklaması için partisine gönül veren herkesi sandıklara davet etti.

Ayrıca Akşener, partisine katılan eski Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'ya rozet taktı.