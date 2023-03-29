Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba 13:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temmuzda asgari ücrete ara zam olacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup toplantısının ardından açıklama yaptı.
Asgari ücrete bir ara zam olup olmayacağı yönündeki soruya yanıt veren Erdoğan, asgari ücrette temmuzda ara zam yapılacağını söyledi.
İsveç'in NATO üyeliği konusuna da değinen Erdoğan, "Onlardan beklediğimiz bazı şeyler var önce onların yerine gelmesi lazım." dedi.
Etiketler: Son Dakika Asgari Ücret Recep Tayyip Erdoğan
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