Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup toplantısının ardından açıklama yaptı.

Asgari ücrete bir ara zam olup olmayacağı yönündeki soruya yanıt veren Erdoğan, asgari ücrette temmuzda ara zam yapılacağını söyledi.

İsveç'in NATO üyeliği konusuna da değinen Erdoğan, "Onlardan beklediğimiz bazı şeyler var önce onların yerine gelmesi lazım." dedi.