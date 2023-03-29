Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba 13:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Enerjide yeni müjdeler geliyor: İki bayramı bir arada yaşayacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz gazının Filyos İşleme Tesisi'ne getirilmesi töreninin Arife günü yapılacağını, törende yeni müjdelerinin de olacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Arife günü Karadeniz gazının Fİlyos İşleme Tesisi'ne getirilmesi törenini yaparken millete çok güzel müjdelerinin de olacağını belirten Erdoğan, "Böylece Enerji Bakanlığımızın azimli gayreti ile arama ve sondaj gemilerimizin geceli gündüzlü çalışmasıyla on binlerce personelimizin emekleri ile iki bayramı bir arada yaşayacağız." dedi.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne yakıt yüklenecek
Erdoğan, "Akkuyu'daki Nükleer Güç Santralimize 27 Nisan tarihinde yakıt yükleyerek resmen nükleer tesis statüsü kazandıracağız." diye konuştu.
Etiketler: Doğalgaz Enerji Recep Tayyip Erdoğan
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