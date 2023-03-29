Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Arife günü Karadeniz gazının Fİlyos İşleme Tesisi'ne getirilmesi törenini yaparken millete çok güzel müjdelerinin de olacağını belirten Erdoğan, "Böylece Enerji Bakanlığımızın azimli gayreti ile arama ve sondaj gemilerimizin geceli gündüzlü çalışmasıyla on binlerce personelimizin emekleri ile iki bayramı bir arada yaşayacağız." dedi.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne yakıt yüklenecek

Erdoğan, "Akkuyu'daki Nükleer Güç Santralimize 27 Nisan tarihinde yakıt yükleyerek resmen nükleer tesis statüsü kazandıracağız." diye konuştu.