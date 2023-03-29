Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba 12:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması
[Fotograf: AA]
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücrette ara zammın gündemlerinde olmadığını söyledi. Bilgin, "enflasyondaki düşüş eğiliminin devam etmesi durumunda yeniden düzenleme ihtiyacı olmaz" dedi.
İşte Bakan Bilgin’in açıklamalarından öne çıkanlar:
"Asgari ücret, bildiğiniz gibi 8 bin 500 lira olarak açıklandı. Enflasyon düşüyor. Temmuz ayında enflasyondaki düşüş eğilimi devam ederse asgari ücrette yeniden bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmaz. Temmuzda yeniden değerlendiririz, o günkü şartlarda bakarız. Ama günümüzde öyle bir şey yok"
Ayrıntılar gelecek...
Etiketler: Asgari Ücret Vedat Bilgin
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