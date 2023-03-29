Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba 17:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Macaristan Cumhurbaşkanı Novak, Ankara'da
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.
Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunuyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara'da yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye-Macaristan ilişkileri çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.
Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile güncel bölgesel ve küresel meseleler konusunda fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.
Etiketler: Macaristan Recep Tayyip Erdoğan
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