Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba 21:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konvoyuna saldırı girişimi
İngiltere’nin başkenti Londra’da temaslarda bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum ve Yunalı öğrencilerin sözlü saldırısına uğradı.
Kings College'de konferansa giden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın aracı Rum ve Yunan öğrenci grubu tarafından kesilmek istendi.
Konferanstan öncesi kolej girişinde bir grup Yunan ve Rum genç ellerinde pankartlarla protesto eylemi başlattı.
Cumhurbaşkanı Tatar’ın aracı binaya yaklaştığı an, protestocu gençler taşkınlık çıkardı, aracın önünü kesmeye çalıştı, "Türkiye Kıbrıs’tan dışarı sloganı" attılar.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TRT Haber'e açıklama yapıyor. https://t.co/BbZjQksXR6— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 29, 2023
İngiliz polisi Yunan ve Rum gençlere engel oldu.
Tatar’a destek için konferansa gelen Türk gençler de, alkışlarla protestocu gruba tepki gösterdi.
Etiketler: KKTC Ersin Tatar İngiltere
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