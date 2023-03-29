Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba 21:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Papa Franciscus hastaneye kaldırıldı
86 yaşındaki Papa Francis'in, İtalya'nın başkenti Roma'daki Gemelli hastanesinde gözetim altında tutulduğu belirtildi.
Vatikan'ın basın sözcüsü Matteo Bruni, Papa Francis'in rutin kontrol amacıyla hastanede olduğunu açıkladı.
Ancak haber, İtalyan basınında farklı şekilde yer aldı.
Corriere della Sera gazetesine göre, Papa yaşadığı kalp problemi nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Papa, 2021 yılında divertikülit hastalığı nedeniyle ameliyat olmuştu.
Bu yılın başında hastalığın nüksettiğini ve kilo almasına neden olduğunu açıklamış, ancak detay vermemişti.
Etiketler: İtalya
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