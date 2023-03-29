Fransız RTL radyosuna konuk olan Darmanin, ülkede haftalardır kitlesel grev ve gösterilere neden olan emeklilik reformuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Darmanin, "(Emeklilik) Reform askıya alınmalı mı? Zannetmiyorum, yoksa dünya reform yapmayı beceremediğimizi düşünür." dedi.

Aynı radyoya dün konuşan Fransa Demokratik Çalışma Federasyonu (CFDT) Genel Sekreteri Laurent Berger, reformun askıya alınması çağrısında bulunmuştu.

Emeklilik reformu krizi

Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta başlayan gösteriler devam ediyor.

Gösterilere sert müdahale eden polis ile protestocular arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alındı.