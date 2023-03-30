Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ile 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin açıklama yaptı.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, açıklamasında şunları kaydetti;

Millet Partisi'nin, Millet İttifakı'nın kendi partilerinin adını kullandığı ve bu nedenle Millet İttifakı isminin kullanılmaması yönünde yaptığı itiaz değerlendirilmiş, kurulumuzda yapılan değerlendirme sonucunda oy çokluğu ile Millet Parti'sinin 6 parti tarafından oluşturulan Millet İttifakı'nın kullanılmaması yönündeki talebinin reddine karar verilmiştir. Yani 6 parti tarafından oluşturulan Millet İttifakı ünvanının 2018 seçimlerinde olduğu gibi 2023 yılı seçimlerinde de kullanılabileceğine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Cumhubaşkanı Erdoğan'ın adaylığına engel yok

Kurulumuzun gündeminde olan bir diğer konu, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi ile ilgili olarak 18 Mart 2023 tarihinde ilan edilen seçim takvimindeki sürece göre, Resmi Gazete'de geçici cumhurbaşkanı adaylarının listesi ilan edilmiş çarşamba günü saat 17.00 itibarıyla itirazlar sona ermiş, dün ve bugün yapılan çalışmalarda söz konusu itirazlar değerlendirilmiştir.

Kurulumuza, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Muharrem İnce'nin ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın geçici aday listesinde yapılan ilanlarına itirazda bulunulmuş, ve cumhurbaşkanı adayı olamayacakları yönünde itiraz yapılmıştır. Kurulumuz her üç adaya yönelik yapılan itirazları değerlendirmiş ve yapılan değerlendirme sonucunda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 77, 101, 106 ve 116. maddeleri ve 6271 sayılı cumhurbaşkanlığı seçimi kanununun 3, 6, 8 ve 8a maddeleri birlikte değerlendirilmiş ve yaplan değerlendirmeler sonucunda oy birliği ile her üç aday yönünden alfabetik olarak tekrarlıyorum, Sayın kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Muharrem İnce ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına yönelik itirazların reddine karar verilmiş ve alfabetik olarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Muharrem İnce, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Sinan Oğan'ın kesin aday listesinde bulunduklarına karar verilmiş olup karar ilan edilmek üzere bugün Resmi Gazete'ye gönderilecektir.

Cumartesi günü saat 14.00 itibarıyla da cumhubaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerleriin belirlenmesi için kura çekimi yapılacaktır.

Ayrıca bugün kurul gündemimizde söz konusu itirazların yanı sıra Cumhurbaşkanınca alınan seçimlerin yenilenmesi kararının usulüne uygun olmadığı ve bu nedenle alınan seçim kararının iptal edilmesine yönelik yapılan başvurular da değerlendirilmiş ve seçimlerin iptaline yönelik başvuruların da reddine karar verilmiştir. Kurulumuzun verdiği kararların Türk milletine ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını diliyorum.