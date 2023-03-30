Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin başlayan uzaktan eğitim süreciyle ilgili alınan yeni kararları açıkladı.

Buna göre 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan eğitimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebilecek. Bahar dönemindeki ara sınavlar şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrimiçi yapılacak.

YÖK Başkanı Özvar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Üniversitelerimiz depremzedelere barınma, yemek ve sağlık hizmetleri sağlamıştır"

Üniversitelerimizin yurtlarını depremin hemen sonrasında depremden zarar gören vatandaşlarımıza tahsis ettik. Yurtlarımız bu aşamada gerek barınmada gerekse de diğer temel ihtiyaçların karşılanmasında çok önemli bir hizmet sunmuş ve depremin ilk etkilerini ortadan kaldırmada önemli işlevler görmüştür.

Bugüne kadar deprem bölgesindeki ve çevre illerdeki üniversitelerimiz AFAD ile koordineli bir şekilde depremzedelere barınma, yemek ve sağlık hizmetleri sağlamıştır. Yurtların yanı sıra üniversitelerimizin diğer imkanları da depremzedelerimizin acil ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli roller oynamıştır. Belirli üniversitelerimizde de depremzedelerimizin barınma ve temel ihtiyaçlarına yönelik destekler sürmeye devam etmektedir.

Deprem sonrasında kentlerimizin yeniden inşa edilmesinde ve toplumun rehabilitasyonunda bilim insanlarımızın çok kritik rolleri vardır. Yükseköğretim kurumlarımız bu zor dönemde üzerine düşen sorumluluğun gereklerini yerine getirmeye devam etmektedir.

"Her 6 öğrencimizden birinin depremden doğrudan etkilendiğini söyleyebilirim"

Üniversitelerimizin, öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin güncel durumunu da bu vesileyle sizlerle paylaşmak isterim. Türkiye'de açık öğretim hariç toplam 4 milyon 187 bin yükseköğretim öğrencisinin yaklaşık 676 bini deprem illerinde ikamet etmekte veya o illerde kayıtlı durumdadır. Dolayısıyla yükseköğretim sistemindeki her 6 öğrencimizden birinin depremden doğrudan etkilendiğini söyleyebilirim. Öğrencilerimizle birlikte bölgede yer alan ve depremden doğrudan zarar gören 18 üniversitemizde görev yapan yaklaşık 17 bin akademisyenin de yaşanan felaketten doğrudan etkilendiğini hatırlatmam gerekir. Deprem bölgesinde bulunan üniversitelerimizde görev yapan idari personel sayısı ise yaklaşık 30 bin civarındadır.

1589 öğrenci ve 148 personel hayatını kaybetti

Toplam 1589 öğrencimizi yaşanan bu büyük felakette kaybetmiş olduğumuzu üzülerek sizlerle paylaşıyorum. Depremde 148 akademik ve idari personelimiz de hayatını yitirmiştir. Vefat eden tüm öğrencilerimize ve tüm personelimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.

30 Mart itibarıyla 11 ilde bulunan 18 üniversitemizin yerleşkelerindeki bina hasar durumlarına bakıldığında ise 4 binanın yıkık, 127 binanın ağır hasarlı, 427 binanın orta ve az hasarlı ve 642 binanın hasarsız olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte kampüslerimiz genel olarak şehirlerdeki diğer birçok kurum binalarına göre daha iyi durumdadır ve birçok yerde kamu hizmetleri bu kampüslerimiz aracılığıyla koordine edilmektedir.

Bildiğiniz üzere Yükseköğretim Kurulu olarak devletin diğer kurumlarıyla birlikte depremin etkilerini azaltmak ve yaraları iyileştirmek için büyük çaba göstererek birtakım tedbirler aldık. Yükseköğretim Kurulu olarak 17 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle 2022-2023 akademik yılı bahar döneminde eğitim öğretimin uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülmesine, nisan ayında konunun yeniden değerlendirilerek kamuoyuyla paylaşılmasına karar vermiştik.

YÖK olarak 30 Mart itibarıyla 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine ilişkin aldığımız yeni kararları bugün sizlerle paylaşmak üzere tekrar huzurlarınızdayız. Bu kararları alırken hem şu ana kadar aldığımız kararları hem de ülkemizin mevcut koşullarını paydaşlarımızın ve öğrencilerimizin taleplerini dikkate alarak gerçekleştirdiğimizi ifade etmek isterim. Ayrıca depremin doğrudan etkilediği illerdeki üniversitelerimizin hususiyetleri ve şartlarının gerektirdiği esneklikleri de tanıdık.

"Öğrencilerimize çok teşekkür etmek isterim"

Burada gerek deprem felaketinin ardından göstermiş oldukları fedakarlıklar, gerekse de uzaktan eğitim sürecinde gösterdikleri özveri ve sabır ile bizleri gururlandıran öğrencilerimize de bu vesileyle çok teşekkür etmek isterim. Şimdi aldığımız kararları sizlerle paylaşıyorum.

-Halihazırda uygulanmakta olan uzaktan öğretim ile birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebilmesine,

-Yükseköğretim kurumlarının bir dersin hem uzaktan öğretim ile hem de yüz yüze verilebilmesine ilişkin kararları ilgili kurullarında alarak gerekli düzenlemeleri yapmalarına,

-Yürürlükte olan “Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar”ın 6'ncı maddesinde yer verilen bir yarıyıldaki derslerin AKTS kredilerine göre en fazla yüzde 30’unun uzaktan öğretim yoluyla verilebileceği” yönündeki kısıtlamanın uygulanmamasına,

-Özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etmekte olan öğrencilerin bu eğitimlerini aynı şekilde sürdürebilmelerine,

-Nisan ayına ertelenmiş olan “derslere ait uygulamalar”ın, yükseköğretim kurumlarının ilgili kurullarının alacağı kararlar ile ödev, proje vb. şekilde veya bahar dönemi içinde, yaz döneminde ya da bir sonraki eğitim ve öğretim döneminde yüz yüze yapılabilmesine,

-Bahar dönemindeki ara sınavların (özel öğrencilik hakkı verilen uygulama eğitimi içeren programlar hariç) "şeffaflık ve denetlenebilirlik" ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrimiçi yapılmasına,

-Yapılacak değerlendirmelerde; açık uçlu ya da çoktan seçmeli çevrimiçi sınavlar, ödevler, çevrimiçi kısa sınavlar, projeler, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) etkinlikleri, ÖYS kullanım analitikleri ve benzeri uygulamaların kullanılabilmesine,

-Yarıyıl sonu, tek ders, tez izleme, yeterlilik sınavı gibi sınavların ise ne zaman ve nasıl yapılacağının yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları tarafından belirlenmesine karar verilmiştir.