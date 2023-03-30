Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 15:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu toplandı. Toplantıda terörle mücadele operasyonları ve seçim güvenliğinin yanı sıra bölgesel konular ele alınacak.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.35'te başladı.
Toplantının gündeminde terörle mücadele operasyonları olacak. Yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla sürdürülen operasyonlardaki son durum değerlendirilecek.
Seçim güvenliği toplantının bir diğer gündem maddesi. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin tedbirler görüşülecek.
Toplantıda, Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de değerlendirilmesi bekleniyor.
Rusya-Ukrayna savaşında kalıcı ateşkesin sağlanması için Türkiye'nin yürüttüğü çalışmalar ele alınacak.
MGK'da alınan kararlar toplantının ardından yazılı açıklamayla duyurulacak.
Etiketler: MGK Recep Tayyip Erdoğan
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