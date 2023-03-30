Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 14:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA-DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Devlet Başkanı Zayed ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de yaşanan depremler dolayısıyla Birleşik Arap Emirliklerinin sergilediği dayanışma ve destek için teşekkür etti.
Liderler görüşmede karşılıklı olarak Ramazan ayı tebriğinde de bulundu.
Etiketler: BAE Recep Tayyip Erdoğan
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