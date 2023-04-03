Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi 15:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
LGS başvuruları başladı
[Fotograf: AA]
4 Haziran'da yapılacak LGS kapsamındaki sınav için başvurular bugünden itibaren 13 Nisan'a kadar alınacak.
Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi'ne (LGS) ilişkin merkezi sınav kılavuzu yayımlandı.
Bakanlığın internet adresinden erişilebilen Merkezi sınav kılavuzuna göre, LGS kapsamında 4 Haziran 2023'te yapılacak merkezi sınav başvuruları, bugün itibarıyla başlatıldı. Başvurular, 13 Nisan'a kadar sürecek.
Depremden etkilenen illerdeki kayıtlı öğrenciler istemeleri halinde diğer illerde sınava girebilecek.
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası alınan karar gereği, LGS'de 8'inci sınıfın ikinci dönem konularından soru yer almayacak.
26 Mayıs'ta sınav giriş belgelerinin ilan edileceği LGS de sınav sonuçları ise 26 Haziran'da duyurulacak.
Etiketler: LGS Milli Eğitim Bakanlığı
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