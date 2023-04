Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya'da incelemelerde bulundu. Bakan Özer, eğitime başlayan Şehit Aytaç Altunörs İlkokulu ve Ortaokulu'nu gezerek, öğrenciler ve öğretmenlere başarılar diledi.

Bakan Özer, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, depremden sonra eğitimin normalleştirmek için Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü önlemi aldıklarını söyleyerek şöyle konuştu:

"Malatya'da artık eğitim öğretimin başlamadığı hiçbir ilçe bulunmuyor. Biz eğitimi ne kadar hızlı bir şekilde normalleştirebilirsek hayat normalleşecek. Bu amaçla her türlü imkanımızı seferber ettik. Öğrencilerimizin öğretmenleriyle bir araya gelmesiyle ilgili her türlü desteği de veriyoruz. Özellikle öğrencilerimizin kitap, kırtasiyeyle ilgili her türlü desteklerini bakanlık olarak biz karşılıyoruz."

"Destekleri her geçen gün artıracağız"

Bölgede özellikle 8'inci ve 12'nci sınıfların LGS ve YKS'ye hazırlanmalarıyla ilgili de çok ciddi destek verdiklerini ifade eden Bakan Özer, "Bugün itibariyle 3 bin 25 noktada yaklaşık 129 bin öğrencimize LGS, YKS hazırlanma desteği sağlıyoruz. Bu desteklerimiz hem niteliği artacak hem de kapasitesini her geçen gün arttıracağız" dedi.

"Öğrenciler istedikleri ilçedeki okullarda sınava girebilecekler"

Bakan Özer, LGS'ye başvuru sürecinin başladığına dikkat çekerek şunları söyledi:

"3 Nisan ile 13 Nisan tarihleri arasında diğer illerdeki öğrencilerimiz otomatik olarak kendi okullarında sınava gireceği için kayıtları otomatik olarak yapılacak. İsterlerse bölgedeki illerindeki, ilçelerindeki okullarda, istemezlerse, farklı illerdeki istedikleri okullarda, sınava girebilecekler. Ben tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Bu süreçte büyük fedakârlıkla çalışan, öğretmenlerimize en içten şükranlarımı sunuyorum"