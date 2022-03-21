Firma ve kurumların temsilcileriyle yüz yüze görüştüler. İş ve staj imkanlarını öğrendiler, kariyer planlaması yaptılar.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinesinde düzenlenen kariyer günlerinin Ege Bölgesi buluşması İzmir'de başladı.

Üniversiteliye iş fırsatı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, "Doğrudan işletmelerin, doğrudan kamu kurumlarının katıldıkları ve gençlere iş ve staj imkanlarını anlatabildikleri değişik ödüller burslar projeler gibi imkanları anlatabildikleri bir fırsat alanı burası" açıklamasını yaptı.

Avrupa'nın en büyük kariyer fuarı

Avrupa'nın en büyük kariyer buluşmasına ilk günden ilgi yoğundu.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Bölgedeki 20 üniversite ile Avrupa'nın en büyük fuarını Ege Üniversitesi olarak gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz" sözleriyle duygularını ifade etti.

TRT standına yoğun ilgi

İzmir'deki Kariyer Fuarında, 600'ün üzerinde firma ve kurum stant açtı. TRT standı da gençlerden yoğun ilgi gördü. Etkinliğe katılımından dolayı TRT'ye bir de ödül verildi.

Ege Bölgesi Kariyer Fuarını 100 bin öğrencinin ziyaret etmesi bekleniyor.