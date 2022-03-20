Haber Giriş: 20 Mart 2022 Pazar 10:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
MEB'den tasarım tescili rekoru
Milli Eğitim Bakanlığı, tasarım tescili rekoru kırdı. 6 bin 869 ürünün tescili onaylandı. Böylece yıl sonu hedefinin yüzde 92'sine ulaşıldı.
Mesleki eğitim, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri ile teknik Anadolu liseleri fikri mülkiyet hakları çalışmaları hız kazandı.
Patent, faydalı model, tasarım ve marka gibi konulara ağırlık veren Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu yılki hedefi 7 bin 500 tescil alabilmekti.
127 patent, 356 faydalı model, 7 bin 702 tasarım ve 46 marka olmak üzere 8 bin 277 ürün için tescil başvurusu yapıldı. Bu ürünlerden 6 bin 869'unun tescili onaylandı. 2 buçuk ayda yıl sonu hedefinin yüzde 92'sine ulaşıldı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, gelinen noktanın sevindirici olduğunu belirtti.
Etiketler: Mahmut Özer Milli Eğitim Bakanlığı
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