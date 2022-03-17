Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 14:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
MSÜ Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
[Fotoğraf: AA ]
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27 Mart'ta yapılacak Milli Savunma Üniversitesi Sınavı'na (2022-MSÜ) başvuran adayların sınava giriş belgeleri erişime açıldı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2022-MSÜ adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgelerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
Öte yandan, adaylara saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacakları uyarısında bulunuldu.
Etiketler: ÖSYM
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