Eğitim
17.11.2025 09:42

Bakanı Tekin: Unutulmamalıdır ki her yeni başlangıç, yeni hedefleri beraberinde getirir

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatil sonrası öğrencilere mesajında "Sevgili öğrencilerim, unutulmamalıdır ki her yeni başlangıç, yeni hedefleri beraberinde getirir. Hedefleri gerçeğe dönüştürmek ise gayretle çalışmaktan geçer. Sizlere her daim güveniyoruz ve hedeflerinize giden yolda yanınızda olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakanı Tekin: Unutulmamalıdır ki her yeni başlangıç, yeni hedefleri beraberinde getirir
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, ara tatil sonrası ilk ders zilinin bugün çaldığını, öğrencilerin neşeli seslerinin okullarda yankılandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sevgili öğrencilerim, unutulmamalıdır ki her yeni başlangıç, yeni hedefleri beraberinde getirir. Hedefleri gerçeğe dönüştürmek ise gayretle çalışmaktan geçer. Sizlere her daim güveniyoruz ve hedeflerinize giden yolda yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle yeni bir haftaya başlayan eğitim ailemize iyi haftalar diliyorum."

Ara tatil sona erdi, milyonlarca öğrenci yeniden sınıflarda
Ara tatil sona erdi, milyonlarca öğrenci yeniden sınıflarda

Yusuf Tekin Milli Eğitim Bakanlığı
Ara tatil sona erdi, milyonlarca öğrenci yeniden sınıflarda
