Eğitim
TRT Haber 17.11.2025 00:00

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih başvuruları bugün başlıyor

Öğretmen adayları için beklenen gün geldi. 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih başvuruları bugün başlayacak. Adaylar başvurularını, elektronik ortamda e-devlet şifreleriyle 21 Kasım'a kadar yapabilecek. 15 bin öğretmenin ataması, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde gerçekleştirilecek.

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih başvuruları bugün başlıyor

Öğretmen adayları için kritik süreçte sona gelindi. 15 bin öğretmen daha eğitim camiasına katılacak. Tercih başvuruları bugün başlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından branş bazında kontenjan dağılımları 18 Nisan'da ilan edildi.

Ardından 23 Haziran-20 Ağustos tarihlerinde sözlü sınavlar tamamlandı. Sonuçlar, KPSS puanının yüzde 50’si ile sözlü sınav puanının yüzde 50’si esas alınarak hesaplandı ve 29 Ağustos tarihinde açıklandı. Şimdi sıra, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihlerine geldi.

Tercihler,, 17-21 Kasım tarihlerinde yalnızca elektronik ortamda, e-Devlet şifresiyle alınacak.

Atamalar 24 Kasım'da yapılacak

Adayların herhangi bir il ya da ilçe milli eğitim müdürlüğüne gitmesi gerekmiyor. Atama töreni, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yapılacak. Atanan öğretmenler, 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla göreve başlayacak.

Bu atamalarla birlikte öğretmen istihdamında köklü değişikliğe gidilecek. KPSS ve sözlü mülakat şartı sona erecek. Öğretmen olmak isteyen adaylar, bundan böyle Milli Eğitim Akademisi'nde 14 ay eğitim alacak.

Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı
Ara tatil bugün sona eriyor
